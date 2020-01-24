Женщины забили собутыльницу из-за выпитого коньяка в Челябинской области
24 января в Челябинском областном суде рассматривали дело о жестком убийстве. Совершено оно в Миньяре два года назад. За смерть знакомой отвечали две местные жительницы. Они забили подругу на глазах дочерей одной из преступниц.
Причиной конфликта стала выпитая бутылка коньяка и банка тушенки. Обвиняемые уверяли, что жертва втихую от них уничтожила общие запасы.
— Избили потерпевшую кочергой, стеклянной банкой, фрагментом деревянной доски, — цитирует прокурора Милену Милых сайт «Урал-пресс-информ».
Челябинский областной суд приговори каждую к 12 годам колонии общего режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU