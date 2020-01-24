Огромные свиньи на улице в Челябинске позабавили горожан
Пока в Сети обсуждают случай в Екатеринбурге, где из цирка сбежали двое слонов, житель Челябинска снял огромных свиней, бегающих по улице Вязовой.
— Повел ребенка в школу, смотрю, бегают. Три хрюшки сбежали. Хозяйка вышла загнать не может. Двух поймала, один убежал, — рассказал КП-Челябинск очевидец Александр.
Фото: Александр Жук
Хрюшки сразу привлекли внимание школьников. На такой и прокатиться можно!
Свиньи бегают по Челябинску.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU