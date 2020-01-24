2020-01-24T12:33:04+03:00
Общество

Огромные свиньи на улице в Челябинске позабавили горожан

Инцидент попал на видео
Ирина Фадюшина
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Свинья оказалась больше школьника. Фото: Александр ЖукСвинья оказалась больше школьника. Фото: Александр Жук
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Пока в Сети обсуждают случай в Екатеринбурге, где из цирка сбежали двое слонов, житель Челябинска снял огромных свиней, бегающих по улице Вязовой.

— Повел ребенка в школу, смотрю, бегают. Три хрюшки сбежали. Хозяйка вышла загнать не может. Двух поймала, один убежал, — рассказал КП-Челябинск очевидец Александр.

Фото: Александр Жук

Фото: Александр Жук

Хрюшки сразу привлекли внимание школьников. На такой и прокатиться можно!

Свиньи бегают по Челябинску.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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