Огромные свиньи на улице в Челябинске позабавили горожан

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:33:04+03:00

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Пока в Сети обсуждают случай в Екатеринбурге, где из цирка сбежали двое слонов, житель Челябинска снял огромных свиней, бегающих по улице Вязовой.

— Повел ребенка в школу, смотрю, бегают. Три хрюшки сбежали. Хозяйка вышла загнать не может. Двух поймала, один убежал, — рассказал КП-Челябинск очевидец Александр.

Фото: Александр Жук

Хрюшки сразу привлекли внимание школьников. На такой и прокатиться можно!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/756607" frameborder="0"></iframe> Свиньи бегают по Челябинску.

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ИСТОЧНИК KP.RU