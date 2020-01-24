2020-01-24T12:41:05+03:00
Общество

В Челябинске молодая мама в декрете стала ткачихой

Ольга Луллис занялась производством изделий ручного труда
Ольга АНТОНОВА
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Молодая мама из Челябинска Ольга Луллис в декрете стала ткачихой. Фото: hornews.comМолодая мама из Челябинска Ольга Луллис в декрете стала ткачихой. Фото: hornews.com
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Два ткацких станка — большой и маленький — Ольге Луллис нужны для работы. Из-под ее руки выходит настоящая ткань. Из нее швея шьет юбки, сарафаны, рюкзаки. У поклонников эко-стиля они популярны.

Декрет — это не только время взращивания детей, но и пора творчества. Как сообщает сайт hornews.com, ткачеству Ольгу научили друзья. Ее идею совершенствоваться в популярном народном промысле поддержал муж и изготовил ткацкий станок. Мастерить ему так понравилось, что сейчас глава семьи планирует построить дом.

Ольга овладела техникой такого важного процесса, как снование, или подготовка нитей к ткачеству. Около трех километров нитей мастер должен расположить рядышком так, чтобы они не путались. Раньше трудоемкий процесс занимал у Ольги несколько дней. Сейчас — пять — шесть часов.

Молодая мама — активный участник этнических фестивалей. На мероприятия девушка наряжается в сарафан с рубашкой и продает свои самотканые изделия. Часто она привозит станок, чтобы провести на фестивалях мастер-классы.

Ольга участвует в этно-фестивалей. Фото: hornews.com

Ольга участвует в этно-фестивалей. Фото: hornews.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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