В Челябинске легковушка столкнулась с трамваем
В пятницу, 24 января, после полудня в Тракторозаводском районе случилось ДТП: столкнулись трамвай и водитель «Лады». Водитель легкового автомобиля планировал проскочить на желтый сигнал светофора, но не сориентировался по времени и столкнулся с вагоном. Удар пришелся в район первой двери трамвая.
К счастью, пострадавших нет. Как сообщили в МУМ «Служба организации движения», движение трамваев маршрутов № 5, 15, 18 было закрыто около получаса.
Накануне в Металлургическом районе, у остановки «Доменная», столкнулся трамвай и «КамАЗ». От удара снесло половину вагона: вылетели окна и двери. В ДТП пострадала пассажирка — женщина, которая ехала с двумя детьми. От госпитализации она отказалась.
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ИСТОЧНИК KP.RU