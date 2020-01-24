В Челябинске служба скорой помощи получила 12 новых автомобилей

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:02:22+03:00

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Плюс 17. 12 сейчас, пять — на днях. У челябинской службы скорой помощи обновился автопарк, и новые, укомплектованные всем необходимым автомобили марки «Форд», разъехались по подстанциям. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Незадолго до этого город взбудоражила новость: машины приберегают для мероприятий саммитов.

— Машины переданы в «Челябмедтранс» — для постановки на учет, страхования и передачи на подстанции, — прокомментировали КП-Челябинск в пресс-службе администрации города.

В пятницу, 24 января, чиновники сообщили, что оформление документов завершено. Машины в этот же день выйдут на линию.

В декабре начальник городского управления здравоохранения Наталья Горлова сообщила, что Центральную, Курчатовскую, Советскую подстанцию, подстанцию в Новосинеглазово ждет ремонт. В 2021 г власти обещают отремонтировать подстанции в Металлургическом районе и при ОКБ №3 на Северо-Западе.

По словам Горловой, в 2021 г Челябинск запустит целевую программу обновления автопарка, чтобы машины заменялись регулярно.

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ИСТОЧНИК KP.RU