Техника подвела: рейс из Челябинска до Нового Уренгоя задержан почти на сутки

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:35:48+03:00

У авиаперевозчика нет свободных машин

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В пятницу, 24 января, компания «ЮВТ Аэро» отменила рейс из Челябинска до Нового Уренгоя.

— У Bombardier CRJ200 авиакомпании «ЮВТ Аэро» нашли технические неполадки в аэропорту Казани. Поэтому он не смог прилететь на Южный Урал, а потом отправиться до Нового Уренгоя, — пояснили в пресс-службе международного аэропорта Челябинск имени Игоря Курчатова.

Самолет должен был вылететь в Новый Уренгой еще в 14.00 по местному времени. Однако вылет перенесли на 9.40 субботы, 25 января.

Пассажиры, а их 28, пока остались в аэропорту. Людям выдали еду и воду.

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ИСТОЧНИК KP.RU