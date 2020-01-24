Экс вице-губернатор Николай Саднаков встал на сторону омбудсмена Антона Шарпилова

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:54:22+03:00

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Вокруг семейной драмы Уполномоченного по правам человека в Челябинской области Антона Шарпилова кипят страсти. После развода с женой дети, четырехлетний Ермолай и двухгодовалая Пелагаея, живут с ним. В областном суде экс-супруга, Мария Шарпилова, не лишенная родительских прав, накануне добилась пересмотра графика общения с малышами. Суд первой инстанции дозволял маме видеть детей раз в месяц, раз — в новогодние каникулы и в дни рождения сына и дочки.

— За что Антон попал под обструкцию общества, под критику в СМИ и в соцсетях? — задается вопросом Николай на своей странице в Фейсбуке. — За то, что, после развода, пытается в судебном порядке оставить детей жить с собой? Ни в коей мере не хочу домысливать какие-то вещи о поведении жены, она, скорее всего, очень хорошая женщина и мать, но... Но сколько вы знаете отцов, которые так бы боролись за свое отцовство, за право воспитывать детей?

Сандаков надеется, что Антон и его бывшая супруга найдут форму сосуществования, которая будет максимально удобна и полезна для детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU