В Челябинской области насмерть замерз молодой мужчина

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:29:35+03:00

Накануне вечером он пешком отправился из Бакала в Рудничное через гору Шихан

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В пятницу, 24 января, в Саткинском районе обнаружили труп молодого мужчины, местного жителя. Около пяти вечера накануне он отправился пешком из города Бакал в поселок Рудничное. Путь пролегал через гору Шихан, сообщает портал новостей satka74.ru.

В пути у 32-летнего пешехода закончились силы, он замерз. Теряя силы, позвонил родственнице и отключился. Дозвониться до путника женщине не удалось: телефон был выключен. Сначала женщина попыталась искать его самостоятельно, но потом обратилась в полицию.

Обнаружил труп заместитель начальника пожарной части № 122 г. Бакал Вадим Балобоскин.

— Мороз накануне ночью был небольшой — около девяти градусов. До места назначения мужчина не дошел около двух километров, одолев три четвертых пути. Многие бакальцы сокращают путь, переходя через гору Шихан, ведь по дороге придется пройти около 14 километров, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск Вадим Петрович.

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ИСТОЧНИК KP.RU