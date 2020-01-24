Экс-мэра Копейска не отпустили из колонии

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:37:31+03:00

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Бывшему главе Копейска Вячеславу Истомину все-таки придется отбыть оставшийся срок в исправительной колонии. Копейский городской суд отклонил ходатайство о замене наказания чиновнику на исправительные работы. Всего Вячеславу Истомину осталось отбыть год из четырех с половиной, которые он получил в 2017 году за взятки. Ранее экс-мэр просил об условно-досрочном освобождении, но ему было отказано. Вероятно, из-за неоплаченного штрафа в размере пяти миллионов рублей. Вячеслав Истомин был осужден из-за денежных взяток и услуг, за которые он в свою очередь способствовал в получении прав пользования земельными участками. Кроме того, по мнению следствия взятки имели место быть и заключению договоров на поставку оборудования для школьного питания в 2012-2014 годах.

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ИСТОЧНИК KP.RU