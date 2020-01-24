ГИБДД Челябинской области получили ключи от новых машин
Днем 24 января сотрудникам госавтоиспекции Челябинской области вручили ключи от новых машин. Торжественное вручение прошло прямо под окнами администрации столицы Южного Урала.
Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области
Всего автопарк правоохранителей пополнился на 82 автомобиля — все отечественых марок.
— В рамках гарнизонного развода вручены ключи и паспорта от 82 патрульных автомобилей ДПС, из них 64 — марки «УАЗ Патриот», и 18 — «Лада-Гранта», — рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Сотрудники ДПС смогут опробовать новые автомобили уже сегодня. Правоохранители устраивают профилактическое мероприятие «Ночь».
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ИСТОЧНИК KP.RU