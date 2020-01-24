2020-01-24T18:49:56+03:00
Общество

ГИБДД Челябинской области получили ключи от новых машин

Все 82 ласточки от отечественного автопрома
Андрей Москвичев
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Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской областиФото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области
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Днем 24 января сотрудникам госавтоиспекции Челябинской области вручили ключи от новых машин. Торжественное вручение прошло прямо под окнами администрации столицы Южного Урала.

Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области

Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области

Всего автопарк правоохранителей пополнился на 82 автомобиля — все отечественых марок.

— В рамках гарнизонного развода вручены ключи и паспорта от 82 патрульных автомобилей ДПС, из них 64 — марки «УАЗ Патриот», и 18 — «Лада-Гранта», — рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Сотрудники ДПС смогут опробовать новые автомобили уже сегодня. Правоохранители устраивают профилактическое мероприятие «Ночь».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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