ГИБДД Челябинской области получили ключи от новых машин

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:49:56+03:00

Все 82 ласточки от отечественного автопрома

Изменить размер текста: A A

Днем 24 января сотрудникам госавтоиспекции Челябинской области вручили ключи от новых машин. Торжественное вручение прошло прямо под окнами администрации столицы Южного Урала.

Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области

Всего автопарк правоохранителей пополнился на 82 автомобиля — все отечественых марок.

— В рамках гарнизонного развода вручены ключи и паспорта от 82 патрульных автомобилей ДПС, из них 64 — марки «УАЗ Патриот», и 18 — «Лада-Гранта», — рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Сотрудники ДПС смогут опробовать новые автомобили уже сегодня. Правоохранители устраивают профилактическое мероприятие «Ночь».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU