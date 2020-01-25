«Резиновый» автобус с мигрантами остановили в Челябинской области

25 Янв. 2020 2020-01-25T10:10:06+03:00

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В Троицком районе сотрудники ГИБДД задержали водителя, который перевозил на своем автобусе мигрантов. Его машину остановили на посту за летнюю резину. При проверке документов выяснилось, он едет из среднеазиатской республики в Челябинск. Инспекторы заглянули в салон и увидели, что он битком забит иностранцами.

В автобусе, рассчитанном на 18 пассажиров, ехали 23 человека, все были не пристегнуты. Некоторые места в машине вообще не были оборудованы ремнями безопасности. Так же не было тахографа — оборудования для контроля соблюдение режима труда и отдыха водителя.

— Водитель привлечен к административной ответственности за управление автомобиля при наличии неисправностей, а также за управление без тахографа, за нарушение правил применения ремней безопасности и перевозки пассажиров, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Водителю и трем пассажирам выписали штрафы.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Трем иностранцам, которые находились в стране нелегально, выписали штрафы.

Полицейские отправили автобус на стоянку, а пассажиры продолжили движение на рейсовом транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU