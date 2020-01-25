Росгвардейцы задержали жительницу Челябинска, находящуюся в федеральном розыске
В Тракторозаводском районе Челябинска наряд Росгвардии остановил женщину, внешне схожую с без вести пропавшей жительницей. Стали устанавливать ее личность и выяснили, что она находится в федеральном розыске. Женщину задержали.
Челябинке 39 лет, она неоднократна судима. В последний раз ее осудили за кражу и назначили обязательные работы, от которых она уклонялась.
— Бойцы Росгвардии передали задержанную сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU