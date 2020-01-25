2020-01-25T14:24:37+03:00
Общество

Росгвардейцы задержали жительницу Челябинска, находящуюся в федеральном розыске

Ее искали по всей стране за кражу
Валентина ВАГАНОВА
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Женщину задержали и передали сотрудникам полиции.Женщину задержали и передали сотрудникам полиции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тракторозаводском районе Челябинска наряд Росгвардии остановил женщину, внешне схожую с без вести пропавшей жительницей. Стали устанавливать ее личность и выяснили, что она находится в федеральном розыске. Женщину задержали.

Челябинке 39 лет, она неоднократна судима. В последний раз ее осудили за кражу и назначили обязательные работы, от которых она уклонялась.

— Бойцы Росгвардии передали задержанную сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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