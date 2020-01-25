2020-01-25T19:32:00+03:00
Общество

«Больше 40 минут не назначали машину»: житель Челябинска пожаловался, что к его четырехлетнему сыну не приехала скорая

Родителям пришлось самому вести малыша в травмпункт
Валентина ВАГАНОВА
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В итоге челябинец сам отменил вызов скорой и повез ребенка в больницу на такси.В итоге челябинец сам отменил вызов скорой и повез ребенка в больницу на такси.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В редакцию КП-Челябинск обратился Денис Резниченко. 20 января его четырехлетней ребенок сломал руку — бежал с кухни и запнулся. Челябинец тут же позвонил по номеру 112, но диспетчер посоветовала… ехать в травмпункт на такси.

— Сказала, скорую мы не дождемся. Звонок был в 20:40. В 20:44 по тому же номеру ответили, что вызов скорой принят. Ребенок адски кричит от болей, кости сломаны, рука от кисти до локтя загнута, мы тогда даже не видели, что перелом открытый. В 20:54 снова звоню 112, уточняю, говорят: «Ожидайте». Через 12 минут по тому же номеру сказали: «Звоните в 103». А там отвечают: «Машина не расписана на вас», — рассказывает Денис Резниченко.

Машину неотложки не могли назначить больше 40 минут. В итоге отец вызвал такси и вместе с супругой повез сына в трампункт на Российской. Оттуда мальчика отправили в городскую больницу №9 на операцию. У него был открытый перелом со смещением.

— Я надеюсь, что пока мы фактически испытывали аффективное состояние от своей беспомощности в сложившейся ситуации, наша доблестная скорая помощь успела спасти много жизней наркоманов и алкашей. Действительно, тут же просто ребенок, он и в «выборах» не участвует, может с открытым переломом поболее сорока минут потерпеть, — говорит Денис.

Челябинец надеется, что публикации в СМИ, проведут проверку и разберутся в сложившейся ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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