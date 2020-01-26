2020-01-26T07:43:28+03:00
Общество

Самую трогательную татуировку в мире набила мастер из Челябинской области

Мать попросила перенести на предплечье детский рисунок
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Мама нанесли на руку рисунок дочери.Мама нанесли на руку рисунок дочери.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Историей поделилась тату-мастер Евгения Колодина. Она живет в Златоусте Челябинской области. Эту работу она лично называет «самой хайповой в 2019 году». Клиент попросил мастера перенести на руку детский рисунок ее дочери.

— Писали много, да и сейчас до сих пор спрашивают: «Как она осмелилась?», «Серьезно, это тату? И это не смыть!», — рассказывает Евгения.

История татуировки оказалась очень трогательной.

— Пятилетняя дочка по просьбе мамы нарисовала этот рисунок и родительница набила себе на руке. Ведь дети вырастут, улетят из родительского дома. А тату останется напоминанием о тех временах, когда дети были маленькими и всегда рядом с родителями, когда небо было чище, солнце ярче и деревья зеленее... И именно такой рисунок будет хранить в себе больше тепла и воспоминаний, ведь все штрихи, линии и цвета мы досконально перенесли с рисунка девочки, — поделилась мастер.

Мастер Евгения Колодина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мастер Евгения Колодина.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кроме детского рисунка, на запястье мамы браслетиком нанесли фразу «До луны и обратно». История тату-мастера из Златоуста вызвала большой отклик в соцсетях. Люди пишут, что после такого изменили свое негативное отношение к рисункам на теле и называют эту татуировку — самой трогательной в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самую трогательную татуировку в мире набила мастер из Челябинской области
«Больше 40 минут не назначали машину»: житель Челябинска пожаловался, что к его четырехлетнему сыну не приехала скорая
Гостевую серию «Трактор» завершил «сухим» проигрышем «Спартаку»
«Какое убожество!»: на шумозащитные экраны в Челябинске прикрепили железные деревья
Управляющему батутного центра, где умерла школьница из Челябинской области, вынесли приговор
Легковушка с ребенком врезалась в столб после ДТП на перекрестке в Челябинске
«На их комфорт потратили наши налоги»: новый рейс из Челябинска собрал рекордно низкое число пассажиров
Росгвардейцы задержали жительницу Челябинска, находящуюся в федеральном розыске
В Челябинской области создадут управление по делам молодежи
Рейс из Челябинска в Казань задержали на шесть часов
«Пусть носят памперсы»: жители Челябинска рассказали, как нужно выгуливать собак
Огромная труба выпала из грузовика на дорогу в Челябинске
«Резиновый» автобус с мигрантами остановили в Челябинской области
В Челябинскую область пришли снег и метели
Построить пять станций метро и засадить город деревьями: в Челябинске представили доработанный генплан
Жители Челябинска решили, как использовать подземные переходы в городе
ГИБДД Челябинской области получили ключи от новых машин
Мэрия Челябинска не отказала в строительстве многоэтажки у ЧелГУ