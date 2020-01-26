Самую трогательную татуировку в мире набила мастер из Челябинской области

26 Янв. 2020 2020-01-26T07:43:28+03:00

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Историей поделилась тату-мастер Евгения Колодина. Она живет в Златоусте Челябинской области. Эту работу она лично называет «самой хайповой в 2019 году». Клиент попросил мастера перенести на руку детский рисунок ее дочери.

— Писали много, да и сейчас до сих пор спрашивают: «Как она осмелилась?», «Серьезно, это тату? И это не смыть!», — рассказывает Евгения.

История татуировки оказалась очень трогательной.

— Пятилетняя дочка по просьбе мамы нарисовала этот рисунок и родительница набила себе на руке. Ведь дети вырастут, улетят из родительского дома. А тату останется напоминанием о тех временах, когда дети были маленькими и всегда рядом с родителями, когда небо было чище, солнце ярче и деревья зеленее... И именно такой рисунок будет хранить в себе больше тепла и воспоминаний, ведь все штрихи, линии и цвета мы досконально перенесли с рисунка девочки, — поделилась мастер.

Мастер Евгения Колодина.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кроме детского рисунка, на запястье мамы браслетиком нанесли фразу «До луны и обратно». История тату-мастера из Златоуста вызвала большой отклик в соцсетях. Люди пишут, что после такого изменили свое негативное отношение к рисункам на теле и называют эту татуировку — самой трогательной в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU