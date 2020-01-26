Студент из Челябинской области попросил президента сделать конкурс для будущих педагогов

26 Янв. 2020 2020-01-26T10:25:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В образовательном центре «Сириус» в Сочи прошла встреча студентов с Владимиром Путиным. Она была приурочена ко Дню студента. Во время беседы один из гостей обратился к президенту с просьбой создать новый конкурс для педагогов. Автором вопроса стал учащийся из Магнитогорска Алексей Маклаков.

— Сегодня существует очень много конкурсов профессионального мастерства для педагогов. Но в категории участников — чаще всего действующие педагоги. Для студентов конкурсов профессионального мастерства только два, — сказал Маклаков.

Президент идею оценил:

— Можно, мы обязательно подумаем. В голову просто никому не пришло. Вы потому и выпускник «Сириуса», вам приходят такие светлые идеи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/756249" frameborder="0"></iframe> Путин поприветствовал студентов образовательного центра «Сириус».Президент поздравил студентов с наступающим Татьяниным днём

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин поговорил с уральскими студентками о спорте

Встреча с лучшими студентами страны прошла накануне в Сочи (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU