2020-01-26T10:25:38+03:00
Общество

Студент из Челябинской области попросил президента сделать конкурс для будущих педагогов

Вопрос он задал напрямую главе государства
Андрей АБРАМОВ
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Владимир Путин встретился со студентами в Сочи.Владимир Путин встретился со студентами в Сочи.Фото: kremlin.ru
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В образовательном центре «Сириус» в Сочи прошла встреча студентов с Владимиром Путиным. Она была приурочена ко Дню студента. Во время беседы один из гостей обратился к президенту с просьбой создать новый конкурс для педагогов. Автором вопроса стал учащийся из Магнитогорска Алексей Маклаков.

— Сегодня существует очень много конкурсов профессионального мастерства для педагогов. Но в категории участников — чаще всего действующие педагоги. Для студентов конкурсов профессионального мастерства только два, — сказал Маклаков.

Президент идею оценил:

— Можно, мы обязательно подумаем. В голову просто никому не пришло. Вы потому и выпускник «Сириуса», вам приходят такие светлые идеи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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