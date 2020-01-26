Студент из Челябинской области попросил президента сделать конкурс для будущих педагогов
В образовательном центре «Сириус» в Сочи прошла встреча студентов с Владимиром Путиным. Она была приурочена ко Дню студента. Во время беседы один из гостей обратился к президенту с просьбой создать новый конкурс для педагогов. Автором вопроса стал учащийся из Магнитогорска Алексей Маклаков.
— Сегодня существует очень много конкурсов профессионального мастерства для педагогов. Но в категории участников — чаще всего действующие педагоги. Для студентов конкурсов профессионального мастерства только два, — сказал Маклаков.
Президент идею оценил:
— Можно, мы обязательно подумаем. В голову просто никому не пришло. Вы потому и выпускник «Сириуса», вам приходят такие светлые идеи.
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