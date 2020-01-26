Школьница сбежала из дома в Челябинской области

26 Янв. 2020 2020-01-26T14:09:18+03:00

Викторию Иргалину из Магнитогорска последний раз видели в субботу, 25 января.

Это уже четвертый подросток за минувшую неделю

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В Магнитогорске разыскивают Викторию Иргалину. Девушке 15 лет. Школьница ушла из дома по проспекту Карла Маркса днем 25 января. Последний раз родители видели ее в 15:00.

На звонки близких Вика не отвечает. Родные просят помощи и распространяют ориентировку по социальным сетям.

Виктория ростом 160 см, худая. У нее карие глаза и темные волосы до плеч. Девушка носит ночки. Из дома ушла в бежевой длинной куртке, серой шапке и черных джинсах.

В соцсетях отмечают, что это уже четвертая пропавшая за минувшую неделю школьница. Все примерно одного возраста. Но другие комментаторы считают, что вероятно, виноват трудный возраст.

Если вам известно что либо о местоположении Виктории, то можете позвонить волонтерам-поисковикам из «Легион-СПАС» или в полицию 02.

8-908-053-31-26 — Мария или 8-967-869-87-33 — Александр.

ИСТОЧНИК KP.RU