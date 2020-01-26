2020-01-26T14:09:18+03:00
Происшествия

Школьница сбежала из дома в Челябинской области

Это уже четвертый подросток за минувшую неделю
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Викторию Иргалину из Магнитогорска последний раз видели в субботу, 25 января.Викторию Иргалину из Магнитогорска последний раз видели в субботу, 25 января.
Изменить размер текста:

В Магнитогорске разыскивают Викторию Иргалину. Девушке 15 лет. Школьница ушла из дома по проспекту Карла Маркса днем 25 января. Последний раз родители видели ее в 15:00.

На звонки близких Вика не отвечает. Родные просят помощи и распространяют ориентировку по социальным сетям.

Виктория ростом 160 см, худая. У нее карие глаза и темные волосы до плеч. Девушка носит ночки. Из дома ушла в бежевой длинной куртке, серой шапке и черных джинсах.

В соцсетях отмечают, что это уже четвертая пропавшая за минувшую неделю школьница. Все примерно одного возраста. Но другие комментаторы считают, что вероятно, виноват трудный возраст.

Если вам известно что либо о местоположении Виктории, то можете позвонить волонтерам-поисковикам из «Легион-СПАС» или в полицию 02.

8-908-053-31-26 — Мария или 8-967-869-87-33 — Александр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьница сбежала из дома в Челябинской области
Студент из Челябинской области попросил президента сделать конкурс для будущих педагогов
В Копейске задержан напавший на таксиста и женщину челябинец
Задержками рейсов в аэропорту Челябинска займется прокуратура
Самую трогательную татуировку в мире набила мастер из Челябинской области
«Больше 40 минут не назначали машину»: житель Челябинска пожаловался, что к его четырехлетнему сыну не приехала скорая
Гостевую серию «Трактор» завершил «сухим» проигрышем «Спартаку»
«Какое убожество!»: на шумозащитные экраны в Челябинске прикрепили железные деревья
Управляющему батутного центра, где умерла школьница из Челябинской области, вынесли приговор
Легковушка с ребенком врезалась в столб после ДТП на перекрестке в Челябинске
«На их комфорт потратили наши налоги»: новый рейс из Челябинска собрал рекордно низкое число пассажиров
Росгвардейцы задержали жительницу Челябинска, находящуюся в федеральном розыске
В Челябинской области создадут управление по делам молодежи
Рейс из Челябинска в Казань задержали на шесть часов
«Пусть носят памперсы»: жители Челябинска рассказали, как нужно выгуливать собак
Огромная труба выпала из грузовика на дорогу в Челябинске
«Резиновый» автобус с мигрантами остановили в Челябинской области
В Челябинскую область пришли снег и метели
Построить пять станций метро и засадить город деревьями: в Челябинске представили доработанный генплан
Жители Челябинска решили, как использовать подземные переходы в городе
ГИБДД Челябинской области получили ключи от новых машин
Мэрия Челябинска не отказала в строительстве многоэтажки у ЧелГУ