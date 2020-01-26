Школьница сбежала из дома в Челябинской области
В Магнитогорске разыскивают Викторию Иргалину. Девушке 15 лет. Школьница ушла из дома по проспекту Карла Маркса днем 25 января. Последний раз родители видели ее в 15:00.
На звонки близких Вика не отвечает. Родные просят помощи и распространяют ориентировку по социальным сетям.
Виктория ростом 160 см, худая. У нее карие глаза и темные волосы до плеч. Девушка носит ночки. Из дома ушла в бежевой длинной куртке, серой шапке и черных джинсах.
В соцсетях отмечают, что это уже четвертая пропавшая за минувшую неделю школьница. Все примерно одного возраста. Но другие комментаторы считают, что вероятно, виноват трудный возраст.
Если вам известно что либо о местоположении Виктории, то можете позвонить волонтерам-поисковикам из «Легион-СПАС» или в полицию 02.
8-908-053-31-26 — Мария или 8-967-869-87-33 — Александр.
ИСТОЧНИК KP.RU