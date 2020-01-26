В аварии маршрутки и иномарки на Северо-Западе Челябинска пострадали пять человек
Утром 26 января экстренные службы стянули ко въезду в «Парковый». На улице Профессора Благих в районе гаражного кооператива иномарка столкнулась с маршруткой. Ранены пять человек.
В ГУ МВД России по Челябинской области называют предварительную причину аварии. Водитель Citroen потерял управление и по вылетел на встречку. Здесь его снесла «Газель». Легковушка срикошетила на обочину и врезалась в дорожный знак.
Ранения получили пять человек. Среди них водитель, но он отказался ехать в больницу. По двое пострадавших в маршрутке и иномарке. У всех ушибы и переломы.
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ИСТОЧНИК KP.RU