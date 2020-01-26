На трассе в Челябинской области погиб водитель, протаранив опору ЛЭП
В воскресенье, 26 январе на трассе между Челябинском и Троицком KIA врезалась в дорожный столб. От удара снесло половину машины. До приезда медиков водитель не дожил: смерть была мгновенной.
— Авария произошла ориентировочно в 12:35. За рулем был 24-летний мужчина. По предварительным данным, он потерял управление и съехал в кювет, где столкнулся с опорой ЛЭП, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Известно, что пассажиров в иномарке не было. Сейчас ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU