Челябинцы озадачены поддержкой Игоря в соцсетях

27 Янв. 2020 2020-01-27T06:46:18+03:00

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Челябинские соцсети и телеграм-каналы захватил Игорь. Во всяком случае именно об этом можно подумать, когда уже несколько дней выкладываются странные картинки с этим именем.

Своеобразная «кампания» продолжается уже несколько дней. Сначала появились картинки, где много раз повторялось имя Игорь, а потом уже стали публиковаться изображения с призывом поддержать Игоря.

Предположительно это может быть как-то связано с реконструкцией челябинского аэропорта, который стал известен на всю страну именно как Игорь. Еще в ноябре КП-Челябинск писали о том, как благодаря недописанной на то время фамилии, «просто Игорь» стал новым челябинским мемом.

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ИСТОЧНИК KP.RU