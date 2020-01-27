Из-за снегопада Челябинск все утро стоит в пробках
Начало рабочей недели в Челябинске омрачилось пробками. 27 января многие проезды оказались парализованными еще с восьми утра.
Огромные пробки были на Братьев Кашириных и Копейском шоссе. Кроме того, проблемы с проездом были и на Свердловском проспекте: машины стояли от ЧМЗ до Блюхера. Большая загруженность на дорогах привела к множеству происшествий. Так сразу несколько ДТП произошло на автодороге Меридиан и на Проспекте победы.
Сейчас ситуация на дорогах стабилизируется. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» пробки в городе оцениваются в 5 баллов.
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ИСТОЧНИК KP.RU