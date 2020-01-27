2020-01-27T08:45:50+03:00
Общество

Челябинску рассчитают индекс комфорта городской среды

Минстрой РФ перевел в баллы удобство жизни в мегаполисах
Инна КУМЕЙКО
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К 2024 году Челябинск должен набрать по комфорту городской среды не менее 212 баллов из максимальных 360.К 2024 году Челябинск должен набрать по комфорту городской среды не менее 212 баллов из максимальных 360.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Федеральные чиновники разбили страну на группы — на большие и малые города, чтобы выяснить, где в этих группах жить комфортнее всего. Освещение улиц, доступность общественного транспорта, озелененность, отремонтированные фасады, безопасные дороги, удобство подходов и подъездов к больницам, школам, поликлиникам, доступность остановок, дружелюбие городской среды к людям с ограниченными способностями — эти и другие критерии нужны для расчета финансирования городов из федерального бюджета.

27 января на аппаратном совещании в мэрии начальник УЖКХ города Александр Астахов сообщил что к 2024 году наш город должен набрать по комфорту городской среды не менее 212 баллов из максимальных 360. Сейчас у нас — 160. Глава города Наталья Котова объяснила, что информация нужна в преддверии старта пятилетки благоустройства:

— Решение вопроса должно быть комплексным, люди ждут. Мы пока в этом вопросе отстаем от Екатеринбурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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