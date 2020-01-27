Челябинску рассчитают индекс комфорта городской среды
Федеральные чиновники разбили страну на группы — на большие и малые города, чтобы выяснить, где в этих группах жить комфортнее всего. Освещение улиц, доступность общественного транспорта, озелененность, отремонтированные фасады, безопасные дороги, удобство подходов и подъездов к больницам, школам, поликлиникам, доступность остановок, дружелюбие городской среды к людям с ограниченными способностями — эти и другие критерии нужны для расчета финансирования городов из федерального бюджета.
27 января на аппаратном совещании в мэрии начальник УЖКХ города Александр Астахов сообщил что к 2024 году наш город должен набрать по комфорту городской среды не менее 212 баллов из максимальных 360. Сейчас у нас — 160. Глава города Наталья Котова объяснила, что информация нужна в преддверии старта пятилетки благоустройства:
— Решение вопроса должно быть комплексным, люди ждут. Мы пока в этом вопросе отстаем от Екатеринбурга.
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ИСТОЧНИК KP.RU