2020-01-27T10:05:33+03:00
Общество

Cемья с маленьким ребенком потерялась в зимнем лесу на Урале

Людей спасло то, что их быстро нашли спасатели
Андрей Москвичев
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Люди не могли связаться со спасателямиЛюди не могли связаться со спасателямиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Поездка на природу может быть опасной. Во всяком случае, в этом убедилась молодая семья из Челябинской области, которая потерялась в лесу без бензина и телефонов.

Инцидент произошел 26 января недалеко от поселка Сыростан в Миасском городском округе. Молодая семья с пятилетней дочерью решили отправиться на природу в лес на машине. Первое время они ориентировались по навигатору, однако несмотря на это люди все равно заблудились, поэтому вызвали экстренные службы.

Семье очень повезло, что их в скором времени обнаружили вызванные спасатели: к тому времени в машине кончился бензин, а телефоны почти сели. Сейчас с молодыми людьми все в порядке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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