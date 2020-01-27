Cемья с маленьким ребенком потерялась в зимнем лесу на Урале

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:05:33+03:00

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Поездка на природу может быть опасной. Во всяком случае, в этом убедилась молодая семья из Челябинской области, которая потерялась в лесу без бензина и телефонов.

Инцидент произошел 26 января недалеко от поселка Сыростан в Миасском городском округе. Молодая семья с пятилетней дочерью решили отправиться на природу в лес на машине. Первое время они ориентировались по навигатору, однако несмотря на это люди все равно заблудились, поэтому вызвали экстренные службы.

Семье очень повезло, что их в скором времени обнаружили вызванные спасатели: к тому времени в машине кончился бензин, а телефоны почти сели. Сейчас с молодыми людьми все в порядке.

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ИСТОЧНИК KP.RU