2020-01-27T10:00:39+03:00
Общество

Челябинские команды КВН выступят на телевидении

Первые игры пройдут в марте
Андрей Москвичев
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Фото: Центральная Уральская Лига КВН, vk.comФото: Центральная Уральская Лига КВН, vk.com
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Две команды КВН из Челябинска выступят в телевизионных лигах КВН. Об успехах южноуральских ребят рассказали в городской администрации.

Обе команды заметили на международном фестивале «КИВИН-2020» в Сочи. Так чемпионы сезона 2019 Центральной Уральской лиги «Город N» сыграют в Первой лиге в Уфе. Ребята впервые будут работать по правилам телевизионного КВН под руководством Михаила Ярченко, режиссера игр Высшей лиге. Их ожидают серьезные соперники.

Другая команда из Челябинска, чемпионы Уральской лиги 2018 года — команда КВН «Евразия» (бывшая «Сборная казахов») выступят в Международной лиге КВН в Минске. Игры будут транслироваться по местному телевидению, а также на официальном странице КВН в YouTube.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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