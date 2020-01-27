«Зацепили карабин за веко»: волонтеры спасли от мучительной смерти дворнягу в Челябинске
В воскресенье, 26 января, живодеры поймали дворнягу в челябинском поселке Садовый и зацепили ей за веко металлический карабин. От верной смерти в страшных мучениях пса спасли волонтеры движения «Гуманный отлов собак и кошек в Челябинске и УрФО», сообщает «Урал-пресс-информ».
— Искалеченный пес не подпускал к себе и убегал от людей. Нам пришлось усыпить его выстрелом с дозой снотворного. Мы поймали пса, сняли с головы карбин и отправили на лечение, — рассказал руководитель движения «Гуманный отлов собак и кошек в Челябинске и УрФО» Владимир Шиленко.
Пока собака находится под присмотром ветеринаров. Но на улицу после лечения пес уже не вернется. Ему нашли теплый дом и хозяина.
— Надеемся, лечение не тянется. Также хочется верить, что после лечения пес успокоится и снова будет доверять людям, — говорят волонтеры.
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ИСТОЧНИК KP.RU