«Зацепили карабин за веко»: волонтеры спасли от мучительной смерти дворнягу в Челябинске

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:39:43+03:00

Пса спасли и пристроили в добрые руки. Фото: «Гуманный отлов собак и кошек в Челябинске и УрФО».

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В воскресенье, 26 января, живодеры поймали дворнягу в челябинском поселке Садовый и зацепили ей за веко металлический карабин. От верной смерти в страшных мучениях пса спасли волонтеры движения «Гуманный отлов собак и кошек в Челябинске и УрФО», сообщает «Урал-пресс-информ».

— Искалеченный пес не подпускал к себе и убегал от людей. Нам пришлось усыпить его выстрелом с дозой снотворного. Мы поймали пса, сняли с головы карбин и отправили на лечение, — рассказал руководитель движения «Гуманный отлов собак и кошек в Челябинске и УрФО» Владимир Шиленко.

Пока собака находится под присмотром ветеринаров. Но на улицу после лечения пес уже не вернется. Ему нашли теплый дом и хозяина.

— Надеемся, лечение не тянется. Также хочется верить, что после лечения пес успокоится и снова будет доверять людям, — говорят волонтеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU