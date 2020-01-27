В Челябинске мошенники придумали новую схему для обмана в общественном транспорте
В Челябинске мошенники обманывают кондукторов в общественном транспорте. Они расплачиваются за проезд фальшивой купюрой, а сдачу берут уже реальными деньгами.
— Я ехал на трамвае №16 ночью. На одной из остановок в вагон зашли трое. Один из них подал кондуктору 200 рублей. Она посмотрела на купюру перед тем, как дать сдачу, и сказала, что это фальшивка — купюра банка приколов. Мужчины начали оправдываться, что их обманул таксист. Кондуктор увидела у них целую пачку таких фальшивок, но в ней лежала настоящая сотня. Попросила расплатиться ею. Но как только трамвай подъехал к остановке, компания выбежала из вагона, — рассказал сайту «Медиазавод» пассажир трамвая.
Кондуктор пожаловалась, что мошенники часто приходят с фальшивыми банкнотами. Часто — в конце дня, рассчитывая на усталость работников. В пресс-службе компании «ЧелябГЭТ», отвечающей за электрический транспорт в городе, сообщили, что к ним с жалобами кондукторы пока не обращались.
НА ЗАМЕТКУ
Если вам выдали поддельную купюру, обратитесь в отделение Банка России. Там проведут проверку. Если деньги ненастоящие, информацию о них передадут в полицию. Либо можно сдать их в отделение полиции напрямую.
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ИСТОЧНИК KP.RU