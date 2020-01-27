Антимонопольщики признали законным аукцион по содержанию светофоров в Челябинске

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:48:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинское УФАС признали законными торги по установке светофоров, дорожных знаков и техоборудования к саммитам ШОС и БРИКС. Их вновь выиграли «СМЭУ ГАИ», которые были единственными допущенными участниками аукциона.

Претензии к торгам были у сочинской компании «Контракт» и ООО «КС-Строй» из Барнаула. Фирмы посчитали, что контракт был составлен с нарушениями законодательства, однако антимонопольщики не нашли подтверждения их жалобам.

Примечательно также и то, что компания «СМЭУ ГАИ», которая кстати не имеет отношения к правоохранительным органам, получает подобные контракты уже почти 10 лет. По данным портала госзакупок, всего на работы по содержанию и обслуживанию городского хозяйства подрядчик получит чуть меньше 632 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU