2020-01-27T16:48:04+03:00
Общество

Антимонопольщики признали законным аукцион по содержанию светофоров в Челябинске

Подрядчик не меняется уже 10 лет
Андрей Москвичев
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«СМЭУ ГАИ» связывают с экс-главным дорожником Владимиром Алейниковым«СМЭУ ГАИ» связывают с экс-главным дорожником Владимиром АлейниковымФото: Алексей БУЛАТОВ
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Челябинское УФАС признали законными торги по установке светофоров, дорожных знаков и техоборудования к саммитам ШОС и БРИКС. Их вновь выиграли «СМЭУ ГАИ», которые были единственными допущенными участниками аукциона.

Претензии к торгам были у сочинской компании «Контракт» и ООО «КС-Строй» из Барнаула. Фирмы посчитали, что контракт был составлен с нарушениями законодательства, однако антимонопольщики не нашли подтверждения их жалобам.

Примечательно также и то, что компания «СМЭУ ГАИ», которая кстати не имеет отношения к правоохранительным органам, получает подобные контракты уже почти 10 лет. По данным портала госзакупок, всего на работы по содержанию и обслуживанию городского хозяйства подрядчик получит чуть меньше 632 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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