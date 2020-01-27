Поменяли мяч на шайбу: футболисты «Челябинска» сразились на хоккейной площадке
Клюшки в руки, коньки на ноги. Команду разделили на «оранжевых» и «синих». И понеслось! Два часа хоккейной баталии на льду спорткомплекса «Сигнал».
По словам главного тренера футбольного клуба «Челябинск» Михаила Сальникова результат в таких поединках — не главное.
— Нужно внести разнообразие в тренировочный процесс. Это интересно и полезно сменить беговые упражнения, подтянуть физические кондиции, задействовать группы мышц, которые не всегда работают на футбольном поле. Это хорошая нагрузка и эмоциональный заряд. Думаю, что на льду лучше всех смотрелись наш тренер Сергей Киреев (улыбается), а еще Никита Печенкин и Слава Стешин. Такого же задора всем игрокам нужно пожелать и на футбольном поле. Все здорово бились. Поэтому и результат более-менее равный — 9:6 в пользу «оранжевых», — прокомментировал итог матча Михаил Сальников.
Кстати, в прошлом году «горожане» уже дважды проводили такие хоккейные баталии.
Напомним, заключительный этап чемпионата ПФЛ для «Челябинска» продолжится 7-го апреля домашним матчем против «Носты». Сейчас клуб на втором месте в таблице, на два очка отставая от лидера, тольяттинского «Акрона».
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ИСТОЧНИК KP.RU