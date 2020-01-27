Плей-офф только в теории: «Трактор» уступил «Ак Барсу» в Челябинске

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:41:08+03:00

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Черно-белые «размочили» неприятную для себя серию в домашних матчах с казанцами в этом сезоне. Дело в том, что на старте чемпионата КХЛ «Трактор» уступил «барсам» дома с «сухим» счетом 0:6. Правда, и в остальных поединках с нынешним лидером Востока «медведи» особо не блистали. В предыдущих матчах нынешнего сезона «Трактор» сумел набрать только один балл, уступив 5-го января в Казани в дополнительное время (3:4).

Сегодняшний матч, 27 января, к сожалению, не исправил статистику. А перед матчем наставник «медведей» Владимир Юрзинов «перетусовал» звенья… Челябинцы снова уступили. До начала третьего периода черно-белые уступали 0:4 (по разу в составе казанцев отличились Галимов и Воронков).

Перед сирены «Трактор» сумел ответить лишь двумя шайбами Томаса и Исаева. Итог — 2:4 не в пользу челябинского клуба. Это уже четвертое поражение черно-белых подряд, что еще больше снижает шансы «медведей» на попадание в плей-офф Кубка Гагарина («Трактору» осталось провести восемь матчей при отставании от ТОП-8 в 10 очков и большем количестве сыгранных матчей). Получается, что челябинцам нужно фактически выигрывать все свои оставшиеся поединки…

29 января в 19.00 «Трактор» сыграет с китайским «Куньлунем Ред Стар» на своей площадке.

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ИСТОЧНИК KP.RU