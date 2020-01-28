2020-01-28T17:41:32+03:00
Звезды

Жители Челябинска смогут услышать блюз Евгения Онегина

Специальное представление готовят легенды джаза и театра
Андрей Москвичев
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Челябинской филармонииФото: Пресс-служба Челябинской филармонии
Изменить размер текста:

Если вы хоть раз задумывались о том, можно ли обратить строки культового романа в стихах Пушкина, то для вас есть прекрасная новость. Известный джазмен Игорь Бутман и народный артист России Алексей Гуськов представят челябинскому зрителю ироническую драму «Онегин-блюз», которая обрамит классику в музыкальную обработку.

Новую интерпретацию пушкинского текста покажут во время V Международного фестиваля музыкального юмора, который начнется 17 февраля в Челябинской области. Причем, как сообщает издание «Южноуральская панорама», помимо того, что Игорь Бутман представит свою версию Онегина, джазовый саксофонист традиционно выступит как хедлайнер мероприятия.

Идея спектакля появилась у Алексея Гуськова еще много лет назад, однако до реализации дело дошло только сейчас, когда звезда театра и кино нашел подходящую команду. Так, Игоря Бутмана пригласили на главную музыкальную роль, потому что он лучше всех смог прочувствовать блюзовое настроение «Онегина».

Сам же музыкальный спектакль по Пушкину с экспрессией, юмором и провокацией покажут на сцене Театра драмы имени Наума Орлова. Премьера пройдет в семь часов вечера 17 февраля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинские маргиналы облюбовали заброшенный дом
Жители Челябинска смогут услышать блюз Евгения Онегина
Челябинская область близка к эпидемии гриппа
Челябинские антимонопольщики обратили внимание на афиши рэпера Элджея
Житель Челябинской области умер в больнице после того, как скорая час буксовала на нечищенной дороге
Власти Челябинска подтвердили благоустройство сквера на Северо-Западе
Общественники предложили взять под охрану пещерный комплекс на Южном Урале, чтобы сохранить его от вандалов
Вместо «Уральской молнии»: в Челябинске появится Центр имени Скобликовой
9 из 10 челябинцев назвали новые защитные экраны уродством
«Символ города»: элеватор в Челябинске превратят в деловой центр
У Челябинского государственного университета появится международный кампус
В Челябинской области с февраля подорожает проезд в электричках
Уголок школьника с топорами удивил посетителей магазина в Челябинске
В Челябинске купят спецтехнику за 4 млн для спасения людей
Жителю Челябинской области насчитали 17 миллионов за подключение дома к газу
В мэрии рассказали, кто вырубил тополя на Северо-Западе Челябинска
«Требуют снять замки и лезут к счетчику»: по подъездам Челябинска ходят мошенники-электромонтеры
СК начал проверку после смерти школьницы от неизвестного вируса в Челябинске
Прокуратура проверила школу в Челябинской области, где разразился скандал из-за поборов на утренники
В центре Челябинска из горящей квартиры спасли трехмесячного младенца
Начальника пожарной части в Челябинской области осудили за взятки от подчиненных, попавшихся на пьянстве
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
В Челябинске будут судить 19-летнего парня, который сбил четырех человек на остановке