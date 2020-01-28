Жители Челябинска смогут услышать блюз Евгения Онегина

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:41:32+03:00

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Если вы хоть раз задумывались о том, можно ли обратить строки культового романа в стихах Пушкина, то для вас есть прекрасная новость. Известный джазмен Игорь Бутман и народный артист России Алексей Гуськов представят челябинскому зрителю ироническую драму «Онегин-блюз», которая обрамит классику в музыкальную обработку.

Новую интерпретацию пушкинского текста покажут во время V Международного фестиваля музыкального юмора, который начнется 17 февраля в Челябинской области. Причем, как сообщает издание «Южноуральская панорама», помимо того, что Игорь Бутман представит свою версию Онегина, джазовый саксофонист традиционно выступит как хедлайнер мероприятия.

Идея спектакля появилась у Алексея Гуськова еще много лет назад, однако до реализации дело дошло только сейчас, когда звезда театра и кино нашел подходящую команду. Так, Игоря Бутмана пригласили на главную музыкальную роль, потому что он лучше всех смог прочувствовать блюзовое настроение «Онегина».

Сам же музыкальный спектакль по Пушкину с экспрессией, юмором и провокацией покажут на сцене Театра драмы имени Наума Орлова. Премьера пройдет в семь часов вечера 17 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU