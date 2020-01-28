Челябинские маргиналы облюбовали заброшенный дом
Челябинские общественники подняли проблему обслуживания покинутых домов. Все из-за брошенного здания в районе ЧМЗ.
Организация «Гражданский патруль» опубликовали фотографии расселенного дома на улице Дятерева. Несмотря на то, что нерентабельные двухэтажки жители покидают уже несколько лет, конкретно это здание забросили совсем недавно. И сразу же он завоевал внимание местных маргиналов.
— Дом не снесли и даже не огородили. Тут также периодически играют бездомные собаки и дети. Скоро тут может произойти трагедия, — рассказали активисты изданию «Курс дела».
Общественники направили официальный запрос юристам, чтобы узнать кто принимает ответственность за подобные здания, поскольку владелец нарушает закон, никак не ограждая территорию.
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ИСТОЧНИК KP.RU