Челябинские маргиналы облюбовали заброшенный дом

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:23:09+03:00

В таких местах часто играют дети, несмотря на то, что ночью тут бывает самый разный контингент. Фото: «Гражданский патруль»

Ничто не останавливает людей от входа в здание

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Челябинские общественники подняли проблему обслуживания покинутых домов. Все из-за брошенного здания в районе ЧМЗ.

Организация «Гражданский патруль» опубликовали фотографии расселенного дома на улице Дятерева. Несмотря на то, что нерентабельные двухэтажки жители покидают уже несколько лет, конкретно это здание забросили совсем недавно. И сразу же он завоевал внимание местных маргиналов.

— Дом не снесли и даже не огородили. Тут также периодически играют бездомные собаки и дети. Скоро тут может произойти трагедия, — рассказали активисты изданию «Курс дела».

Общественники направили официальный запрос юристам, чтобы узнать кто принимает ответственность за подобные здания, поскольку владелец нарушает закон, никак не ограждая территорию.

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ИСТОЧНИК KP.RU