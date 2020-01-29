«Ощущается на -27»: как будут учиться школьники Челябинска

29 Янв. 2020 2020-01-29T05:51:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 29 января в Челябинске похолодало. Сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Погода» -22, но ощущается как -27.

— Занятия в школах города проводятся в обычном режиме, - сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе.

По данным челябинского гидрометцентра, сегодня днем в Челябинске будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха -13..-15. Ночью сохранятся морозные температуры -18..-20, а в четверг начнется потепление.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU