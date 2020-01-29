2020-01-29T05:51:09+03:00
Общество

«Ощущается на -27»: как будут учиться школьники Челябинска

Какая погода ждет жителей южноуральской столицы
Ирина Фадюшина
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Вперед к новым знаниям!Вперед к новым знаниям!Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В ночь на 29 января в Челябинске похолодало. Сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Погода» -22, но ощущается как -27.

— Занятия в школах города проводятся в обычном режиме, - сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе.

По данным челябинского гидрометцентра, сегодня днем в Челябинске будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха -13..-15. Ночью сохранятся морозные температуры -18..-20, а в четверг начнется потепление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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