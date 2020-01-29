«Ощущается на -27»: как будут учиться школьники Челябинска
В ночь на 29 января в Челябинске похолодало. Сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Погода» -22, но ощущается как -27.
— Занятия в школах города проводятся в обычном режиме, - сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе.
По данным челябинского гидрометцентра, сегодня днем в Челябинске будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха -13..-15. Ночью сохранятся морозные температуры -18..-20, а в четверг начнется потепление.
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ИСТОЧНИК KP.RU