К борьбе жительницы Челябинска за место в яслях подключилась вице-премьер Татьяна Голикова
Жительница поселка Западный Юлия Ионова, которая судится с администрацией Челябинска из-за места в яслях для своего сына, стала героиней программы «Право на справедливость» на «Первом канале». Там проблему молодой матери выслушала зампредседателя правительства по социальной политике РФ Татьяна Голикова.
— Моему сыну год и два месяца, и вот уже полгода мы пытаемся попасть в ясли. Ответ один — мест нет. Нам могут дать садик, но он находится за 30 километров от нашего дома, что, я считаю, недопустимо. А садик — вот прямо за моей спиной. Садик есть, а места нет. Президент обратил на это особое внимание в своем послании, — подчеркнула в своем видеообращении Юлия Ионова.
Татьяна Голикова отметила, что за последние два года в Челябинской области построено большое количество яслей и есть большие планы на 2020-2021.
— Давайте мы возьмем на контроль эту женщину с ребенком. Я поговорю с губернатором. Разберемся, в чем проблема конкретно с этим садом, — отметила вице-премьер.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали очевидцем интересного события?
Расскажите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU