2020-01-29T08:38:44+03:00
Общество

К борьбе жительницы Челябинска за место в яслях подключилась вице-премьер Татьяна Голикова

Историю молодой матери рассказали на Первом канале
Ирина Фадюшина
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Татьяна Голикова обещала связаться с губернатором Алексеем ТекслеромТатьяна Голикова обещала связаться с губернатором Алексеем ТекслеромФото: Михаил ФРОЛОВ
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Жительница поселка Западный Юлия Ионова, которая судится с администрацией Челябинска из-за места в яслях для своего сына, стала героиней программы «Право на справедливость» на «Первом канале». Там проблему молодой матери выслушала зампредседателя правительства по социальной политике РФ Татьяна Голикова.

— Моему сыну год и два месяца, и вот уже полгода мы пытаемся попасть в ясли. Ответ один — мест нет. Нам могут дать садик, но он находится за 30 километров от нашего дома, что, я считаю, недопустимо. А садик — вот прямо за моей спиной. Садик есть, а места нет. Президент обратил на это особое внимание в своем послании, — подчеркнула в своем видеообращении Юлия Ионова.

Татьяна Голикова отметила, что за последние два года в Челябинской области построено большое количество яслей и есть большие планы на 2020-2021.

— Давайте мы возьмем на контроль эту женщину с ребенком. Я поговорю с губернатором. Разберемся, в чем проблема конкретно с этим садом, — отметила вице-премьер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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