2020-01-29T10:31:46+03:00
Происшествия

Водитель автобуса устроил массовое ДТП с иномарками в Челябинске

Есть пострадавшие [фото, видео]
Ирина Фадюшина
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Пострадали три легковушки и автобус. Фото: «ЧП | ДТП Челябинск»/vk.comПострадали три легковушки и автобус. Фото: «ЧП | ДТП Челябинск»/vk.com
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На улице Бейвеля в Челябинске пассажирский автобус спровоцировал массовую аварию с пострадавшими. ДТП произошло накануне, около девяти часов вечера. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, водитель ПАЗа столкнулся с остановившимся впереди BMW. Последний ударил еще две иномарки — Chevrolet и Daewoo.

— В результате аварии травмы получили два человека — пассажирка автобуса и пассажир BMW, — уточнили в Госавтоинспекции.

Как отмечают жители северо-запада, аварии на этом участке происходят регулярно.

— Часто проезжаю там, аварии через день, — пишет в группе «ЧП | ДТП Челябинск» Алена Весельева.

ДТП с автобусом Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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