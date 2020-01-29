Водитель автобуса устроил массовое ДТП с иномарками в Челябинске
На улице Бейвеля в Челябинске пассажирский автобус спровоцировал массовую аварию с пострадавшими. ДТП произошло накануне, около девяти часов вечера. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, водитель ПАЗа столкнулся с остановившимся впереди BMW. Последний ударил еще две иномарки — Chevrolet и Daewoo.
— В результате аварии травмы получили два человека — пассажирка автобуса и пассажир BMW, — уточнили в Госавтоинспекции.
Как отмечают жители северо-запада, аварии на этом участке происходят регулярно.
— Часто проезжаю там, аварии через день, — пишет в группе «ЧП | ДТП Челябинск» Алена Весельева.
ДТП с автобусом Челябинске.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем этого или другого ДТП?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU