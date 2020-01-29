Челябинск вошел в ТОП-3 самых депрессивных городов страны
Рейтинг, конечно, странный, но из песни слов не выкинешь. По итогам опроса портала tvil.ru, Челябинск вошел в ТОП-3 самых депрессивных городов России с точки зрения путешественников. За нас проголосовали 17% опрошенных в соцсетях. Видимо, опрошенные не знают, что этим летом Челябинск примет множество культурных и спортивных событий саммитов ШОС и БРИКС.
Правда, радует, что вместе с нами в тройке… Москва. Столицу сочли неудобной для путешествия 23,2% опрошенных. А возглавляет «рейтинг депрессии» Норильск. Нелестные оценки ему поставили 25,9% опрошенных.
Десять самых депрессивных городов России для путешествий:
1. Норильск — 25,9%
2. Москва — 23,2%
3. Челябинск — 17%
4. Череповец — 11,6%
5-6. Саратов и Брянск — 5,4%
7. Пермь — 4,5%
8. Волгоград — 3,6%
9. Уфа — 2,7%
10. Красноярск — 0,9%
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ИСТОЧНИК KP.RU