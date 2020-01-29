Челябинск вошел в ТОП-3 самых депрессивных городов страны

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:31:49+03:00

Опрошенные подписчики портала аренды отелей и квартир не знают, что летом этого года Челябинск примет множество ярких событий саммитов ШОС и БРИКС. Фото: Андрей АБРАМОВ

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Рейтинг, конечно, странный, но из песни слов не выкинешь. По итогам опроса портала tvil.ru, Челябинск вошел в ТОП-3 самых депрессивных городов России с точки зрения путешественников. За нас проголосовали 17% опрошенных в соцсетях. Видимо, опрошенные не знают, что этим летом Челябинск примет множество культурных и спортивных событий саммитов ШОС и БРИКС.

Правда, радует, что вместе с нами в тройке… Москва. Столицу сочли неудобной для путешествия 23,2% опрошенных. А возглавляет «рейтинг депрессии» Норильск. Нелестные оценки ему поставили 25,9% опрошенных.

Десять самых депрессивных городов России для путешествий:

1. Норильск — 25,9%

2. Москва — 23,2%

3. Челябинск — 17%

4. Череповец — 11,6%

5-6. Саратов и Брянск — 5,4%

7. Пермь — 4,5%

8. Волгоград — 3,6%

9. Уфа — 2,7%

10. Красноярск — 0,9%

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ИСТОЧНИК KP.RU