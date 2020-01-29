Автомойка травила жителей Челябинска выбросами

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:24:10+03:00

Даже такой безобидный объект как автомойка может стать источником выбросов

Прокуратура потребовала закрыть ее (но это ненадолго)

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Природоохранная прокуратура потребовала закрыть автомойку на улице Бейвеля, 116/3, которая травила жителей соседних домов. В ходе проверки, проведенная по жалобам жителей, обнаружили множество нарушений.

— Для отопления автомоечного комплекса используется пиролизный котел, в процессе эксплуатации которого в атмосферный воздух выделяются загрязняющие вещества: серы диоксид, азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, взвешенные вещества, бензапирен и сажу, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Возбуждены дела административных правонарушениях. Кроме того, предпринимателей обязали поставить мойку на учет как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду. А пока нарушение не будут устранено ее потребовали закрыть. С соответствующим заявлением прокуратура обратилась в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU