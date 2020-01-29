В Челябинске пытались перебросить наркотики в колонию с помощью арбалета

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:04:58+03:00

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Двое челябинцев решили отправить в колонию наркотики в колонию с помощью арбалета. Но воплотить задуманное не удалось — их задержали сотрудники наркоконтроля совместно со спецназом полиции «Гром».

— Изъяты арбалет и стрела, к которой был прикреплен сверток с веществом неизвестного происхождения. Проведенная экспертиза показала, что содержимым указанного свертка является наркотическое средство — марихуана. Общая масса изъятого составила 5,56 граммов, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Также в квартире одного из них нашли пять граммов запрещенного вещества. За незаконное производство и сбыт наркотиков им грозит до 15 лет лишения свободы. Задержанным 25 и 36 лет, оба уже были судимы.

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ИСТОЧНИК KP.RU