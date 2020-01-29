В Челябинской области вернут профильный класс для одаренных детей
В Озерске могут снова открыть профильный класс для детей с особенностями, которые хотят получать дальнейшее образование. С таким предложением местная общественная организация «Наши дети» обратилась к омбудсмену Челябинской области Евгении Майоровой.
Сейчас в городе есть специальная коррекционная школа, однако после выпуска дети получают только справку об окончании обучения, что не позволяет бывшим школьникам поступить на дальнейшую учебу. Сейчас аппарат омбудсмена вместе с администрацией Озерска и общественниками будут разрабатывать идеи о том, как лучше трудоустроить выпускников на те места, которые будут детям по силам.
— Мы сразу обсуждаем трудоустройство. Задача — научить этих детей максимально быть самостоятельными, насколько возможно. Глупо обсуждать образование, не понимая, куда это приведет дальше, — рассказала сайту «Медиазавод» уполномоченый по правам детей Евгения Майорова.
Так после переобучения ребят могут брать по квотам на местные предприятия. В аппарате омбудсмена также пообещали обратиться в министерство образования, чтобы обсудить возможность создания нового спецкласса.
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ИСТОЧНИК KP.RU