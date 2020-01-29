В Челябинске появится храм в древнерусском стиле

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:22:29+03:00

Существующая церковь не может вместить всех прихожан

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На территории Одигитриевского женского монастыря в Ленинском районе Челябинска появится новый храм. Новый собор в редком стиле домонгольского периода построят на смену старой церкви XIX века.

— Мы посчитали, что в монастыре очень естественно будет смотреться древнерусская архитектура, так как в ней заложена традиция русской культуры, ее корни. Известно, что она отличается строгостью, аскетичностью, и при этом в ней есть величественность, — рассказали в пресс-службе Челябинской епархии.

Храм расположится на принадлежащей монастырю территории — между кладбищем и подъездной дорогой. Ворота монастыря поставят напротив сада Плодушка на улице Бобруйской. Согласно проекту, высота собора составит 34 метра. Церковь сможет вместить почти 800 прихожан.

Начать строить храм планируют летом 2020 года. Сейчас идет разработка проектной документации. В монастыре надеются на помощь верующих в строительстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU