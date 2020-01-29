Скандал из соцсетей: в Челябинске клиентка такси устроила соревнование между водителями

29 Янв. 2020 2020-01-29T18:56:35+03:00

Женщина вызвала сразу две машины и выбрала ту, у которой цена была ниже на шесть рублей

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О необычном соревновании рассказывают пользователи соцсетей: челябинка вызвала две машины у разных агрегаторов такси, чтобы узнать, кто из водителей приедет первым.

Историей поделился один из пользователей группы «Таксист «Карим» Челябинск». В посте автор пишет историю одного из водителей, который приехал на заказ в микрорайон Парковый. Через несколько минут ожидания на месте появилась машина другого агрегатора, которого также вызвали к этому дому. У таксистов начался спор о том, кто из них должен отменить поездку.

После того как женщина, заказавшая оба такси, вышла к водителям, правила состязания, видимо, поменялись. Теперь клиентка решила сесть в машину, которая приехала второй: агрегатор такси предложил поездку на шесть рублей ниже в цене, чем у конкурента. Это резко не понравилось первому водителю, который ехал на заказ почти через весь город и начал требовать компенсацию, на что от женщины посыпались угрозы.

Сам автор поста рассказывает, что после инцидента техподдержка агрегатора-конкурента извинилась за поведение своего водителя, который матерился на него. Однако клиентка, по словам таксиста, требует удалить это видео, где видно ее лицо.

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ИСТОЧНИК KP.RU