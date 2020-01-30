2020-01-30T07:07:56+03:00
Общество

Бесплатное школьное молоко разрешат уносить по домам в Челябинске

Каждая порция будет в индивидуальной упаковке
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Не хочешь пить сам - неси домой!Не хочешь пить сам - неси домой!Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С февраля школьникам из Челябинска будут выдавать бесплатное молоко. Напомним, речь идет об учащихся начальной школы. А пока педагоги попросили родителей заполнить бланки согласия.

Не каждый школьник привык пить молоко. Но семьи просят не отказываться от подарков, ведь бесплатное молоко будет выдаваться в индивидуальной упаковке — его можно будет забрать домой.

— Уважаемые родители! Сегодня ребята принесут заявления на молоко. Не отказывайтесь, оно будет в индивидуальной упаковке, — пишут родителям педагоги.

Взрослые признаются: сначала они скептически отнеслись к акции. Не во всех семьях школьники пьют молоко даже дома. Но теперь бесплатную порцию можно отдать кому-то в семье или пустить в готовку. Если, конечно, молоко не испортится, пока ребенок несет из школы.

— Ребятам будут выдавать по 200 мл пастеризованного молока жирностью 3,2% в индивидуальной упаковке. Возможно, даже с трубочкой, — уточнили в министерстве образования Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске внесли коррективы в схему домов, закрепленных за школами
Бесплатное школьное молоко разрешат уносить по домам в Челябинске
«Носки с авокадо должен видеть каждый!»: жители Челябинской области обсуждают новую моду молодежи
«Это не значит, что с ними что-то не так!»: в интернете обсуждают необычную влюбленную пару из Челябинска
Скандал из соцсетей: в Челябинске клиентка такси устроила соревнование между водителями
Мэр Челябинска объяснила, почему в кранах вода меняет цвет
В Челябинске появится храм в древнерусском стиле
Коронавирус в Китае: в Челябинске педуниверситет продлил каникулы иностранным студентам
В минздраве рассказали, от чего умерла школьница в Челябинске
В Челябинской области вернут профильный класс для особенных детей
У четверых жителей Челябинской области заподозрили коронавирус
Жителей Челябинска и городов области предупредили о неблагоприятных метеоусловиях
Челябинцы покупают лекарства, не выходя из дома
Власти Челябинска рассказали, когда снимут праздничную иллюминацию
Южноурльский депутат-справедливоросс вошел в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию