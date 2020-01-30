Бесплатное школьное молоко разрешат уносить по домам в Челябинске

30 Янв. 2020 2020-01-30T07:07:56+03:00

Не хочешь пить сам - неси домой! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждая порция будет в индивидуальной упаковке

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С февраля школьникам из Челябинска будут выдавать бесплатное молоко. Напомним, речь идет об учащихся начальной школы. А пока педагоги попросили родителей заполнить бланки согласия.

Не каждый школьник привык пить молоко. Но семьи просят не отказываться от подарков, ведь бесплатное молоко будет выдаваться в индивидуальной упаковке — его можно будет забрать домой.

— Уважаемые родители! Сегодня ребята принесут заявления на молоко. Не отказывайтесь, оно будет в индивидуальной упаковке, — пишут родителям педагоги.

Взрослые признаются: сначала они скептически отнеслись к акции. Не во всех семьях школьники пьют молоко даже дома. Но теперь бесплатную порцию можно отдать кому-то в семье или пустить в готовку. Если, конечно, молоко не испортится, пока ребенок несет из школы.

— Ребятам будут выдавать по 200 мл пастеризованного молока жирностью 3,2% в индивидуальной упаковке. Возможно, даже с трубочкой, — уточнили в министерстве образования Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU