Сварщик из Челябинской области заставил старенькую стиралку шинковать капусту

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:03:59+03:00

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Сварщик из Златоуста Денис Ростовцев дал вторую жизнь старой стиральной машине. 35-летний мастер собрал из нее шинковальный аппарат для капусты, который способен измельчить около 50 кочанов в час, сообщает сайт Hornews.com.

— Внутрь барабана от стиральной машины Денис поместил диск с двумя ножами от шинковальной доски. Работает машинка от электродвигателя стиральной машинки мощностью 250 ВТ. Чтобы капуста не разлеталась, сверху барабан закрывается крышкой. В емкости Денис вырезал специальное отверстие, в которое порезанная капуста за счет центробежной силы «вылетает» прямо в пакет. Получившуюся конструкцию мастер приварил к старой табуретке. Это делает ее более устойчивой, — рассказывают наши коллеги-журналисты.

Капусту шинкует стиралка в Челябинской области.Видео: Денис Ростовцев.

Чудо-машинка досталась теще сварщика Галине Павловне, которая солит капусту на две семьи. Раньше Денису и его супруге по осени приходилось зависать на кухне с ножами, а теперь Галина Павловна запросто управляется с урожаем сама.

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ИСТОЧНИК KP.RU