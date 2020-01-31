Родители требуют прекратить раздавать рекламные листовки детям в школах и садиках Челябинской области

31 Янв. 2020 2020-01-31T04:05:01+03:00

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В соцсети родители Челябинской области подняли такую тему: маленьким детям вручают рекламки дорогостоящих шоу, а малыши потом устраивают истерики родителям.

— Мы часто ходим в разные интересные места! Но когда моему ребенку в садике дают рекламу с тем, что мы не планировали, очень тяжело объяснить, почему мы не поведем его на это мероприятие. Конкретно по последней рекламе: я просто не могу отдать несколько тысяч рублей за ледовое представление, — анонимно написала мама в группе «Подслушано Копейск» в ВК.

Другие родители поддержали ее в комментариях.

— Вот блин! Сегодня дочь тоже принесла из садика такое приглашение на «Холодное сердце». Я даже цену не знаю (от 700 до 1500 руб. за один билет — прим. автора), а она уже собралась идти, — прокомментировала Юлия Гафурова.

То же самое происходит в начальной школе. Корреспондент «Комсомолки» много раз доставала из дневника ребенка рекламки. Часто это сопровождалось детским «Давайте пойдем! Все ребята идут!»

— Это называется явная реклама и психологическое давление, — написал в паблике Дмитрий Белоногов.

Родители решили, что сотрудники детсадов и школ не имеют права раздавать детям рекламные листовки, и это нужно прекратить. Вот что им ответили:

— Никто им рекламу не раздает. Заведующей принесли стопку — она их по группам раздала. А воспитатели кладут в раздевалку, чтобы заинтересовавшиеся родители могли взять, — рассказывает воспитатель Анна Ткаченко. — Но так как эти бумажки в свободном доступе, их берут и дети, играют ими. Для них это просто яркая бумажка. У меня как у воспитателя нет никакой выгоды. Я обычно рекламу на следующий день выкидываю в мусорку.

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ИСТОЧНИК KP.RU