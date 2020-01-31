2020-01-31T04:05:01+03:00
Общество

Родители требуют прекратить раздавать рекламные листовки детям в школах и садиках Челябинской области

Малыши плачут, если мама отказывается вести на сказку за тысячи рублей
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
"Мама, ну давай сходим на сказку!""Мама, ну давай сходим на сказку!"Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В соцсети родители Челябинской области подняли такую тему: маленьким детям вручают рекламки дорогостоящих шоу, а малыши потом устраивают истерики родителям.

— Мы часто ходим в разные интересные места! Но когда моему ребенку в садике дают рекламу с тем, что мы не планировали, очень тяжело объяснить, почему мы не поведем его на это мероприятие. Конкретно по последней рекламе: я просто не могу отдать несколько тысяч рублей за ледовое представление, — анонимно написала мама в группе «Подслушано Копейск» в ВК.

Другие родители поддержали ее в комментариях.

— Вот блин! Сегодня дочь тоже принесла из садика такое приглашение на «Холодное сердце». Я даже цену не знаю (от 700 до 1500 руб. за один билет — прим. автора), а она уже собралась идти, — прокомментировала Юлия Гафурова.

То же самое происходит в начальной школе. Корреспондент «Комсомолки» много раз доставала из дневника ребенка рекламки. Часто это сопровождалось детским «Давайте пойдем! Все ребята идут!»

— Это называется явная реклама и психологическое давление, — написал в паблике Дмитрий Белоногов.

Родители решили, что сотрудники детсадов и школ не имеют права раздавать детям рекламные листовки, и это нужно прекратить. Вот что им ответили:

— Никто им рекламу не раздает. Заведующей принесли стопку — она их по группам раздала. А воспитатели кладут в раздевалку, чтобы заинтересовавшиеся родители могли взять, — рассказывает воспитатель Анна Ткаченко. — Но так как эти бумажки в свободном доступе, их берут и дети, играют ими. Для них это просто яркая бумажка. У меня как у воспитателя нет никакой выгоды. Я обычно рекламу на следующий день выкидываю в мусорку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Экологически чистая продукция. Самовывоз»: житель Челябинской области продает снег
Родители требуют прекратить раздавать рекламные листовки детям в школах и садиках Челябинской области
«Продали коллекционеру»: в Зауралье исчез монумент
Жители Челябинска готовы приютить кошку, перемолотую в ДТП
Метро в Челябинске будет, но не совсем: что ожидать от подземки
Легионеры «Трактора» испортили настроение китайскому «Куньлуню»
Новый лесной скандал: В Челябинске на границе бора строят многоэжтажку
Челябинские волонтеры помогут особенным детям
Журналисты нашли причины не уезжать из Челябинска
В минкульте Челябинской области рассказали об отмене концерта Элджея
В водопроводной воде Челябинска обнаружили вредные вещества
Южноуральские спасатели потренировались в встрече космонавтов