«Экологически чистая продукция. Самовывоз»: житель Челябинской области продает снег
Житель Златоуста Владимир выставил на сайте «Авито» объявление о продаже снега из своего двора. Как видно на фото, снежок чистый, белый. Автор подчеркнул его экологичность: «Натуральная экологически чистая продукция. Подойдет для оформления любой территории. Снег устойчив к воздействию низких температур. Самовывоз от 1 кг».
Кстати, 1 кг снега продавец оценил в 500 рублей.
Скрин объявления распространился по соцсетям. Интернет-пользователи посмеялись над выдумкой предпринимателя.
Но на сегодняшний день автор снял объявление с публикации. Может, весь снег уже раскупили.
Объявление на сайте "Авито".
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ИСТОЧНИК KP.RU