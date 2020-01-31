2020-01-31T04:05:55+03:00
Общество

«Экологически чистая продукция. Самовывоз»: житель Челябинской области продает снег

Сколько он просит за товар
Ирина КАРЕЛИНА
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Житель Златоуста продает снег.Житель Златоуста продает снег.
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Житель Златоуста Владимир выставил на сайте «Авито» объявление о продаже снега из своего двора. Как видно на фото, снежок чистый, белый. Автор подчеркнул его экологичность: «Натуральная экологически чистая продукция. Подойдет для оформления любой территории. Снег устойчив к воздействию низких температур. Самовывоз от 1 кг».

Кстати, 1 кг снега продавец оценил в 500 рублей.

Скрин объявления распространился по соцсетям. Интернет-пользователи посмеялись над выдумкой предпринимателя.

Но на сегодняшний день автор снял объявление с публикации. Может, весь снег уже раскупили.

Объявление на сайте "Авито".

Объявление на сайте "Авито".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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