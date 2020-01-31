«Продали коллекционеру»: в Зауралье исчез монумент

31 Янв. 2020 2020-01-31T04:04:01+03:00

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В Кургане с постамента исчез ретро автомобиль. Он, конечно, не был охраняемым памятником, и, говорят, весь прогнил внутри. Но горожане любили этот монумент. Поэтому его исчезновение наделало шуму. Люди обсуждают в соцсети, куда пропал раритетный автомобиль.

— Может на реставрации? Хотелось бы надеяться, — написал в ВК Андрей Фомягин.

— В прошлые выходные машину сняли и увезли. Выкупил какой-то коллекционер, — ответил Илья Карпенко.

Говорят также, что покупатель из Москвы.

Монумент исчез. Фото: Антон Назаров, ВК.

Местные журналисты попытались проверить информацию. Но в мэрии сказали, что ничего не знают, так как это не их собственность. Не ответили и работники офисного здания, рядом с которым теперь стоит пустой постамент.

СПРАВКА КП

ГАЗ М-1 — советский легковой автомобиль, который производили на Горьковском автомобильном заводе с 1936 по 1942 годы.

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ИСТОЧНИК KP.RU