Хоккеист из Челябинской области сравнил свою малую родину с Мексикой

31 Янв. 2020 2020-01-31T07:43:27+03:00

Что общего между Коркино и страной кактусов?

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Воспитанник челябинского «Трактора», нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин позабавил подписчиков фотографией, сделанной на отдыхе в мексиканском Тулуме.

— Коркинцы с мексиканцами похожи, у меня тоже была ванна в огороде. Кто имел такую спа-зону? — написал он, выложив фото на фоне ванны в кустах.

Пост собрал более 38 тыс. лайков и около 300 комментариев.

— Я помню у нас на даче стояла ванна, в которой мама всегда готовила какой-то чудо отвар... он не возможно вонял, а потом помидоры росли как Формула-1, — пишет в комментариях ildarikhusainov.

— Да, да. Чугунная стояла. Там и раствор месили и купались и пруд делали, — вспоминает ivanblackparadise441.

— Еще бочка 200 литровая, в ней ныряли! — отмечает lutskovskii.sergei.

— До сих пор такая роскошь у родителей на даче стоит, — похвастался evgeniymakogonov.

Напомним, в прошлом году Артемий Панарин подписал контракт с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». По данным СМИ, соглашение рассчитано на семь лет, за которые хоккеист получит в общей сложности $81,5 млн, в то же время, спортсмен отказался от предложения своего бывшего клуба «Коламбус Блю Джекетс» в $14,5 млн за сезон и суммарно — $96 млн.

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ИСТОЧНИК KP.RU