«Вечерний Ургант» высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:32:59+03:00

"Почему если у человека белые зрачки и вялый язык, он сразу наркоман?" - иронизирует Ургант. Фото: соцсети.

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Алексей Узенюк по паспорту, Элджей — на сцене — не выступит перед челябинскими поклонниками. Отмены концерта добился депутат Ленинского райсовета Челябинска Андрей Зеленин. В заявлениях, разосланных чиновникам и силовикам, народный избранник бил тревогу: Элджей пропагандирует наркотики и разврат.

Новость о суровом челябинском «нет» Элджею «добежала» до редакторов ТВ-программы «Вечерний Ургант». За модного исполнителя вступился не менее модный ведущий шоу, Иван Ургант.

— Менеджмент Элджея (так мы узнали, что у него есть менеджмент) утверждает, что вовремя не подписал документа на аренду зала. Но незадолго депутат Ленинского райсовета Челябинска (в зале — смех — прим. ред) отправил запросы в региональную прокуратуру. МВД, министерство культуры, управление Роскомнадзора с просьбой проверить творчество Элджея. И у меня претензия к депутату: сколько запросов отправлено, сколько бумаги он истратил, — продолжил острить Ургант. — «Я хочу тебя на 360» — школьники и потанцевали, и геометрию повторили. Или — «Рваные джинсы» — песня учит опрятности. Не ходи в дырявых — надует. Или вот песня замечательная — «Бошки дымятся». Это же про подготовку к экзаменам, к сессии.

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ИСТОЧНИК KP.RU