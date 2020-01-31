2020-01-31T09:03:00+03:00
Общество

В Челябинске отменили популярную маршрутку, связывающую северок и АМЗ

Пенсионеры теперь не могут доехать до горбольницы
Ирина Фадюшина
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Жителям улицы Братьев Кашириных придется ехать в сторону АМЗ с пересадкамиЖителям улицы Братьев Кашириных придется ехать в сторону АМЗ с пересадкамиФото: Андрей АБРАМОВ
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Жители северо-запада пожаловались в редакцию КП-Челябинск, что не могут дождаться маршрутку №48, которая ходит из микрорайона «Парковый» до поселка АМЗ через улицу Братьев Кашириных и Свердловский проспект.

— Живем на Братьев Кашириных. Дочь стояла на остановке 40 минут, поехала с пересадками. Я на этой маршрутку в горбольницу (ГКБ №1 на Воровского) уезжу. Неужели, отменили? Теперь только до Алого поля могу доехать, а дальше пешком. А я хожу кое-как, — рассказала пенсионерка Инна.

Отметим, что маршрутка №48 начала работать в числе первых, более 20 назад. С этого года маршрут отменили.

—Это было предусмотрено документом планирования для снижения числа дублирующих маршрутов. Альтернатива зависит от участка. Где-то от №17, 40, 75, 104, где-то на муниципальном транспорте с помощью единого пересадочного билета, — прокомментировал пресс-секретарь городского управления транспорта Евгений Талыпов. Тем, кому не подходят предложенные варианты, придется ехать с пересадками. Если до нужной остановки идут только маршрутки, поездка обойдется в два раза дороже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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