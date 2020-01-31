В Челябинске в колонию отправили продавца крупной партии наркотиков
Семь лет жизни в колонии строгого режима проведет житель Челябинской области — этот приговор огласил Сосновский районный суд.
В мае прошлого года осужденного задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области на трассе М-5 в Сосновском районе.
Как сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области, контрразведчики досмотрели транспортное средство и изъяли более четырех килограммов гашиша. Наркотики были запрятаны в тайники, оборудованные в полости машины.
Суд установил, что наркотики он купил в Перми для последующей перепродажи. Криминальные планы наркоторговца сорвались.
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ИСТОЧНИК KP.RU