В Челябинске в колонию отправили продавца крупной партии наркотиков

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:21:44+03:00

В Челябинской области в колонию строгого режима отправлен наркоторговец. Фото: Архив "КП".

Тайник с четырьмя килограммами гашиша сотрудники УФСБ нашли в его автомобиле

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Семь лет жизни в колонии строгого режима проведет житель Челябинской области — этот приговор огласил Сосновский районный суд.

В мае прошлого года осужденного задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области на трассе М-5 в Сосновском районе.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области, контрразведчики досмотрели транспортное средство и изъяли более четырех килограммов гашиша. Наркотики были запрятаны в тайники, оборудованные в полости машины.

Суд установил, что наркотики он купил в Перми для последующей перепродажи. Криминальные планы наркоторговца сорвались.

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ИСТОЧНИК KP.RU