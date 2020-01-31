Креативно до жути: в ГИБДД Челябинска подвели итоги конкурса «Заметная семья»

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:20:41+03:00

Заметные дети в темном городе - это здорово! Фото: группа "Нужно соблюдать ПДД!" vk.com

Участники дополняли одежду светоотражающими элементами, чтобы их видели водители в ночной темноте

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Вечернего уличного освещения в Челябинске явно не хватает. Нередки ДТП с пешеходами, которых водители не видят в темноте.

В ГИБДД УМВД по Челябинску подвели итоги традиционного конкурса «Заметная семья», участники которого дополняют верхнюю одежду светоотражающими элементами — нашивками, наклейками, чтобы на дороге быть видными в буквальном смысле слова. Задача — воспитать в детях осторожное поведение при переходе проезжей части. И привлечь внимание водителей к пешеходу — полноправному участнику дорожного движения.

Креативили участники от души, украшая куртки, брюки, шапки, комбинезоны, ранцы самокаты узорами, полосками. Всего в конкурсе участвовали более тысячи детсадовских ребятишек, школьники, их родители, дедушки-бабушки.

Некоторые работы были так необычны, что впечатлительному водителю, того и гляди, дурно сделается, если на темной дороге увидят такое. Ну, представите, катите вы себе в сумерках, а вам навстречу - светящийся контур детского комбинезона будто движется. Страшно же! Точно по тормозам врежешь.

Хороший конкурс, для пешеходов!

"Жил осьминог со своей осминожкой. И было у них осьминожков немножко...". Веселая семья - участник конкурса. Фото: группа "Нужно соблюдать ПДД!" vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU