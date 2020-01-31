Алексей Текслер рассказал, есть ли коронавирусная инфекция в Челябинской области
Из-за распространения коронавируса по провинциям Китая вузы Южного Урала продлили зимние каникулы студентам из Поднебесной.
В пятницу, 1 февраля, заседание правительства губернатор Алексей Текслер начал с важного сообщения:
— На слуху у жителей, в новостной повестке присутствует информация о распространении заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией. Сегодня на территории нашей области такого заболевания нет. Эпидемиологическая ситуация в регионе в пределах значений, характерных для времени года.
В то же время, обратил внимание Текслер, складывается негативная динамика по ОРВИ и гриппу.
— Нужно внимательно следить за повышением эпидпорога и своевременно реагировать, — подчеркнул глава региона. — 29 января провели заседание областного оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты посмотрели, какие есть ресурсы, чтобы противостоять возможной опасности распространения нового коронавируса.
— Ситуация находится под контролем, о любых изменениях жители области будут оперативно оповещены.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU