Алексей Текслер рассказал, есть ли коронавирусная инфекция в Челябинской области

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:55:18+03:00

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Из-за распространения коронавируса по провинциям Китая вузы Южного Урала продлили зимние каникулы студентам из Поднебесной.

В пятницу, 1 февраля, заседание правительства губернатор Алексей Текслер начал с важного сообщения:

— На слуху у жителей, в новостной повестке присутствует информация о распространении заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией. Сегодня на территории нашей области такого заболевания нет. Эпидемиологическая ситуация в регионе в пределах значений, характерных для времени года.

В то же время, обратил внимание Текслер, складывается негативная динамика по ОРВИ и гриппу.

— Нужно внимательно следить за повышением эпидпорога и своевременно реагировать, — подчеркнул глава региона. — 29 января провели заседание областного оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты посмотрели, какие есть ресурсы, чтобы противостоять возможной опасности распространения нового коронавируса.

— Ситуация находится под контролем, о любых изменениях жители области будут оперативно оповещены.

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ИСТОЧНИК KP.RU